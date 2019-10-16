У Порошенка зганьбилися в прямому ефірі з маніпуляціями «Ні капітуляції»

Телеканал екс-президента України Петра Порошенко «Прямий» потрапив у конфуз, намагаючись виставити мітинг у Харкові за акцію «Ні капітуляції».

Відео сюжету наробила шуму в мережі.

Відзначається, що в Харкові хочуть знести ринок «Барабашово» і побудувати на його місці роботу, — у зв’язку з цим підприємці вийшли страйкувати.

На місці подій з’явилася журналістка «Прямого», яка незворушно стала розповідати, що протестують члени місцевого штабу «Ні капітуляції».

Пропагандистка навіть намагалася назвати вимоги, які мітингувальники нібито пред’являють, як деякі з активістів втрутилися.

«Що це таке? Що за маячня? Це обман!», — вигукували вони з-за спини під час прямого ефіру.

Дивіться відео сюжету: