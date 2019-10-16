Зеленський підписав закон про безперервній роботі Нацради з ТБ і радіомовлення

Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону під номером 138-IX про введення процедури продовження повноважень члена Нацради з питань ТБ після припинення його повноважень Верховною Радою, а також призначення парламентом членів Нацради одночасно на всі вакантні посади.

Про це свідчить інформація на офіційному порталі ВР.

Новим законом передбачено, що після закінчення п’яти років повноваження члена Нацради з питань ТБ продовжуються до дня призначення нового члена Нацради — за винятком дострокового припинення повноважень члена цього органу.

Також, відповідно до змін парламент одночасно приймає рішення про призначення кандидатур до Нацради на всі вакантні посади. Якщо Рада не змогла цього зробити — процедура призначення в Нацраду проводиться повторно.

Нацрада з питань ТБ тепер є державним органом першого рівня відповідно до закону «Про державну службу».



Передбачається, що профільний комітет ВРУ оголошує початок відбору кандидатур на посаду члена Нацради за 90 днів до дня припинення повноважень члена або членів Нацради.

Закон набуде чинності на наступний день після офіційної публікації, а деякі норми — з 1 січня 2020 року.