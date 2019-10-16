Коломойський через суд повернув собі повний контроль над «Центренерго»

15 жовтня Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ «Центренерго» (ТОВ «Баланс-Груп» і ТОВ «Транснова») на постанову Господарського суду Києва від 19 серпня 2019 року, яким була припинена процедура банкрутства генкомпанії.

Як повідомив «Країні» екс-нардеп Дмитро Крючков, основні кредитори компанії будуть оскаржувати прийняте проміжне рішення у Верховному суді. Раніше Дмитра Крючкова, як кінцевого бенефіціара основного кредитора «Баланс-Груп», Генеральна прокуратура визнала потерпілим у справі про розкрадання коштів «Центренерго».

Як сказав «Країні» Гачків, це безпрецедентне рішення. «Таким чином менеджмент, підконтрольний Ігорю Коломойському, отримав можливість ухвалювати будь-які рішення та укладати будь-які договори на купівлю-продаж вугілля на «Центренерго», так і на продаж виробленої енергії через свої компанії, які безпосередньо пов’язані з олігарху», — говорить Гачків.

Оскільки компанію вперше з 2004 року вивели з-під процедури банкрутства, рішення будуть приймати без арбітражного керуючого і без узгодження з кредиторами, серед яких найбільший ТОВ «Баланс-Груп» Дмитра Крючкова і ДТЕК Ріната Ахметова і «Укрнафта» самого Ігоря Коломойського.

За словами Крючкова, дане рішення суду приймалося «дуже захоплююче». «Одразу видно, що Ігор Коломойський, навіть після офіційної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися питання поточної діяльності «Центренерго» продемонстрував свій вплив через голову офісу президента Андрія Богдана на судову систему», — каже екс-нардеп.

Він заявив, що «в цій справі перша колегія суддів у повному складі взяла самовідвід, не бажаючи приймати явно незаконне рішення на користь Коломойського. Призначена друга колегія у складі трьох суддів також взяла самовідвід у цій же справі. І третя, в якій головував суддя Анатолій Верховець, прийняла рішення про припинення процедури банкрутства, що розкриває шлях для безконтрольного расходованиях коштів найбільшої державної генерації, доводячи її до стану повної неплатоспроможності.

При цьому той же суддя Анатолій Верховець 16 травня 2019 року ухвалив принципово протилежне рішення з аналогічного питання. У чому причина настільки протилежних поглядів судді щодо ідентичних питань здогадатися не складно».

«Тобто, з одного боку влада декларує плани приватизувати найбільшу держкомпанію зі стартовою ціною в 6 млрд грн, а з іншого боку новий менеджмент «Центренерго», названий Ігорем Коломойським як «професійний» забезпечив 1,3 млрд гривень збитків за два місяці проти 2,6 млрд гривень прибутку роком раніше. З урахуванням того, що вся вироблена «Центренерго» реалізується через компанії-посередники, безпосередньо пов’язані з самим Коломойським, — збитки держави є прямий прибутком олігарха», — підводить підсумок Гачків.

Він також нагадаємо, що у своєму недавньому коментарі під час інтерв’ю з питання корупції та розкрадань на «Центренерго» президент Володимир Зеленський прямо поклав відповідальність за оцінку професіоналізму нового менеджменту «Центренерго» на прем’єр-міністра Олексія Гончарука».

«Щодо природи збитків мій коментар елементарний наступний: купуючи вугілля за ціною 3,150 грн/тонна, тобто по 8 за тонну (при реальній вартості в -87) собівартість виробництва 1 кВт/год на Трипільської ТЕЦ становить 2,13 гривень, при тому що реалізується вироблена електроенергія через компанії-посередники з 1,56 гривень за тонну конкретним промисловим споживачам, тобто явно в збиток «Центренерго», — розповів «Країні» Гачків.

І додав: «У своєму інтерв’ю на саміті YES Ігор Валерійович (Коломойський — Ред.) повідав, що «професійний менеджмент, консультируемый їм, зробив розрахунки, згідно з яким собівартість виробництва 1 кВт/год складає 1 грн. Дуже б хотілося попросити шановного людини формулу розрахунку стільки явно неадекватною оцінки та причини збитковості «Центренерго» під керуванням консультованого їм професійного менеджменту.

На думку Крючкова, «через 6 місяців такої «професійної» діяльності кредиторська заборгованість «Центренерго» перевищить вартість самої компанії і питання приватизації компанії так і залишиться черговою красивою декларацією.