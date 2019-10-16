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Коломойський через суд повернув собі повний контроль над «Центренерго»

16.10.2019

15 жовтня Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ «Центренерго» (ТОВ «Баланс-Груп» і ТОВ «Транснова») на постанову Господарського суду Києва від 19 серпня 2019 року, яким була припинена процедура банкрутства генкомпанії.

Як повідомив «Країні» екс-нардеп Дмитро Крючков, основні кредитори компанії будуть оскаржувати прийняте проміжне рішення у Верховному суді. Раніше Дмитра Крючкова, як кінцевого бенефіціара основного кредитора «Баланс-Груп», Генеральна прокуратура визнала потерпілим у справі про розкрадання коштів «Центренерго».

Як сказав «Країні» Гачків, це безпрецедентне рішення. «Таким чином менеджмент, підконтрольний Ігорю Коломойському, отримав можливість ухвалювати будь-які рішення та укладати будь-які договори на купівлю-продаж вугілля на «Центренерго», так і на продаж виробленої енергії через свої компанії, які безпосередньо пов’язані з олігарху», — говорить Гачків.

Оскільки компанію вперше з 2004 року вивели з-під процедури банкрутства, рішення будуть приймати без арбітражного керуючого і без узгодження з кредиторами, серед яких найбільший ТОВ «Баланс-Груп» Дмитра Крючкова і ДТЕК Ріната Ахметова і «Укрнафта» самого Ігоря Коломойського.

За словами Крючкова, дане рішення суду приймалося «дуже захоплююче». «Одразу видно, що Ігор Коломойський, навіть після офіційної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися питання поточної діяльності «Центренерго» продемонстрував свій вплив через голову офісу президента Андрія Богдана на судову систему», — каже екс-нардеп.

Він заявив, що «в цій справі перша колегія суддів у повному складі взяла самовідвід, не бажаючи приймати явно незаконне рішення на користь Коломойського. Призначена друга колегія у складі трьох суддів також взяла самовідвід у цій же справі. І третя, в якій головував суддя Анатолій Верховець, прийняла рішення про припинення процедури банкрутства, що розкриває шлях для безконтрольного расходованиях коштів найбільшої державної генерації, доводячи її до стану повної неплатоспроможності.

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При цьому той же суддя Анатолій Верховець 16 травня 2019 року ухвалив принципово протилежне рішення з аналогічного питання. У чому причина настільки протилежних поглядів судді щодо ідентичних питань здогадатися не складно».

«Тобто, з одного боку влада декларує плани приватизувати найбільшу держкомпанію зі стартовою ціною в 6 млрд грн, а з іншого боку новий менеджмент «Центренерго», названий Ігорем Коломойським як «професійний» забезпечив 1,3 млрд гривень збитків за два місяці проти 2,6 млрд гривень прибутку роком раніше. З урахуванням того, що вся вироблена «Центренерго» реалізується через компанії-посередники, безпосередньо пов’язані з самим Коломойським, — збитки держави є прямий прибутком олігарха», — підводить підсумок Гачків.

Він також нагадаємо, що у своєму недавньому коментарі під час інтерв’ю з питання корупції та розкрадань на «Центренерго» президент Володимир Зеленський прямо поклав відповідальність за оцінку професіоналізму нового менеджменту «Центренерго» на прем’єр-міністра Олексія Гончарука».

«Щодо природи збитків мій коментар елементарний наступний: купуючи вугілля за ціною 3,150 грн/тонна, тобто по 8 за тонну (при реальній вартості в -87) собівартість виробництва 1 кВт/год на Трипільської ТЕЦ становить 2,13 гривень, при тому що реалізується вироблена електроенергія через компанії-посередники з 1,56 гривень за тонну конкретним промисловим споживачам, тобто явно в збиток «Центренерго», — розповів «Країні» Гачків.

І додав: «У своєму інтерв’ю на саміті YES Ігор Валерійович (Коломойський — Ред.) повідав, що «професійний менеджмент, консультируемый їм, зробив розрахунки, згідно з яким собівартість виробництва 1 кВт/год складає 1 грн. Дуже б хотілося попросити шановного людини формулу розрахунку стільки явно неадекватною оцінки та причини збитковості «Центренерго» під керуванням консультованого їм професійного менеджменту.

На думку Крючкова, «через 6 місяців такої «професійної» діяльності кредиторська заборгованість «Центренерго» перевищить вартість самої компанії і питання приватизації компанії так і залишиться черговою красивою декларацією.

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