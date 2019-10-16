З Притулою і новими правилами: стартував Національний відбір на «Євробачення-2020»

16 жовтня стартував Національний відбір на конкурс «Євробачення-2020», який пройде в травні в Роттердамі (Нідерланди).

Телеканал СТБ UA: Суспільне мовлення почали приймати заявки від бажаючих представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Музичним продюсером відбору залишається Руслан Квінта. Креативний продюсер — Наталя Франчук. Сергій Притула, гострих коментарів якого побоюються не лише конкурсанти, залишається беззмінним ведучим.

Організатори відбору врахували минулорічний скандал з гастролює в Росії MARUV, яка відмовилася їхати на конкурс, і ввели нові правила.

«Учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснював концертної діяльності на території РФ з 2014 року, не планує і не анонсує таку під час конкурсу і до фіналу „Євробачення“, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України. За виявлені порушення Правил учасники Національного відбору можуть бути дискваліфіковані», — йдеться в офіційному релізі організаторів.

Вони також обіцяють фінансову та інформаційну підтримку представнику України під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі «Євробачення».

Витрати на проведення кастингу і телевізійної частини Національного відбору бере на себе телеканал СТБ.

Відбір буде складатися з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме до 25 грудня включно), телевізійні півфінали (8 і 15 лютого) і фінал, під час якого Україна назве свого представника на «Євробачення-2020» (22 лютого).