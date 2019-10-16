Забудовник Протасового Яру через суд збільшив висоту РК Tourbillon

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА внести зміни до містобудівних умов і обмежень для проектування 32-поверхової РК Tourbillon, збільшивши максимально допустиму висоту об’єкта з 73,5 м до 100 м. Про этомСМИ дізнався з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на рішення судді ОАСК Володимира Келеберди від 7 жовтня.

Крім того, суд зобов’язав Департамент виключити з МУО пропозиції та абзац, де зазначено, що ділянка потрапляє до зони охоронюваного ландшафту і проектну документацію потрібно погоджувати у відповідності з висновками історико-містобудівного обґрунтування.

Суд вважає, що Департамент містобудування безпідставно обмежив висоту забудови на рівні 73,5 м згідно з ДБН Ст. 2.2-15-2005. Тоді як, на думку суду, потрібно було використовувати ДБН Ст. 2.2-24: 2009, норми якого поширюються на проектування нових висотних житлових і громадських будинків з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно.

Суд прийшов до висновку, що ділянка, на якій планується будівництво ЖК Tourbillon, не входить до зони охоронюваного ландшафту і не побачив підстав для застосування положень розпорядження КМДА від 17.05.2002 за заповідника «Стародавній Київ».

Джерело – Наші гроші

Також суд вказав на відсутність затверджених меж історичного ареалу міста Києва, що підтверджується постановою Верховного Суду від 27.02.2019. Крім того, у зв’язку з втратою чинності з 1 січня цього року наказу Мінкульту, яким затверджено методичні рекомендації з розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, зараз в Україні відсутній механізм розроблення, погодження та затвердження ІМО. А це унеможливлює виконання вимог МУО про отримання висновків ІМО.

Джерело – Наші гроші

Журналісти нагадали, що в 2012 році Київрада передала в оренду ТОВ «Бора» ділянку площею 2,78 га по вул. Н. Амосова у Солом’янському районі Києва під будівництво житлово-офісно-торговельного комплексу.

5 травня 2018 ТОВ «Бора» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування цього комплексу, в яких вказувалася максимальна висота на рівні 73,5 м, а також відзначалися обмеження по забудові зважаючи на те, що ділянка знаходиться в Центральному історичному ареалі столиці та в зоні охоронюваного ландшафту.

У червні 2018 ТОВ «Бора» передав ділянку в суборенду ТОВ «Дайтона Груп», яке у березні цього року отримало дозвіл на будівництво. У травні ДАБІ зупинив підготовчі та будівельні роботи. Однак у вересні ОАСК скасував це розпорядження ДАБК.

Забудова території в Протасовому Яру викликала масові протести. У червні цього року кияни оголосили безстрокову акцію проти забудови і домагаються надання 30 гектарів Протасовому яру статусу об’єкта природно-заповідного фонду. В цьому році забудовник розпочав вирубку дерев на території, встановивши бетонний паркан.

Засновниками «Дайтона Груп» є ТОВ «Алюр Девелопмент» та ТОВ «Будінвест-Капітал». Власниками «Алюр Девелопмент» значаться Анатолій Бродський, Андрій Орлов, Дмитро Паланчук і Антон Труш, а «Будінвест-Капітал» – Віктор Угрин і Володимир Ясько.

Володимир Ясько є директором і засновником низки підприємств керівника Дніпропетровської організації партії «УКРОП» Геннадія Корбана та його сім’ї. Зокрема, Корбан і Ясько є засновниками ТОВ «Перша корпоративна група», Корбан є засновником, а Ясько директором ТОВ «Інтенсив Ресурс».

Крім того, підписантом ТОВ «Дайтона Груп» є Наталія Новікова. Вона також є керівником Житлово-будівельного кооперативу «Джерело» (Київська обл.), Співзасновником якого, за даними YouControl, був Геннадій Корбан.