«По цукру поговорю з Трепаком»: «Слуга народу» Медяник у Раді пообіцяв «вирішити питання по бізнесу» з заступником генпрокурора

Після того, як «Країна» опублікувала серію листувань (про кохання «зеленої кнопочки», плановане путч Петра Порошенка і п’ятничних шашликах) народних депутатів від «Слуги народу» під час засідань парламенту — їх колеги почали побоюватися.

У їх числі був і 32-річний депутат В’ячеслав Медяник. Він ховав свій телефон або закривав його рукою, але сьогодні втратив пильність і потрапив у наші об’єктиви.

Фотокореспонденти «Країни» відобразили цікаву ділову листування нардепа.

В’ячеслав Медяник обіцяє допомогти у вирішенні багатьох вопоросов, фото: Изым Каумбаев, «Країна»

В’ячеславу Медянику — члену комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності переписується під час засідання задзвонив телефон. На тому дроті був абонент «Саша Ярий». Медяник скинув виклик і відповів в месенджері Telegram: «Напиши. Я в Раді. Ми голосуємо».

«Країна» дублює діалог (орфографія збережена).



Яровий: 1.) раніше ми працювали у зв’язці з ДП (генеральна прокуратура — Ред.). Нам давали прокурора виконавця — і самі йому писали все, що потрібно зробити, попередньо погодивши з Юрою (ймовірно, йдеться про колишнього генерального прокурора Луценко — Ред.) (можна зараз так організувати роботу?) 2.) океан/цукор вже телефонують і запитують – що зробили за тиждень? Можна нас зістикувати з тим прокурором, на кого це розпишуть. Клієнту нічого не показати – підуть до інших. 3.) організовується система лобістів (можна нас акредитувати в цьому русі?) І якщо у тебе щось не виходить – не соромся, кажи як є. Ми налаштовані підключатися і допомагати або посилювати позиції.

Медяник: Зелений світло є тільки у нашої юридичної фірми. І всі справи тільки через наших адвокатів. По цукру сьогодні теж буду говорити. Дай мені прізвища тих, у кого справа Океану в ДП.



Яровий: Ок.



Медяник: По цукру з Трепаком (заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки — Ред.) поговорю.



Яровий: Ок.



Медяник: Цукор справа в НАБУ.

На цьому моменті пана Медяника відвернули і листування закінчилася.

За інформацією «Країни», Олександр Яровий — це бізнесмен з Дніпра, який у діловому контакті з народним депутатом. Очевидно, що той просить його «порішати» деякі питання і допомогти з правоохоронними органами.

Сам В’ячеслав виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №27 в Дніпропетровській області. Його називають протеже олігарха Ігоря Коломойського. Також Він відомий тим, що був помічником нардепа VIII скликання Андрія Денисенка (перебував у партії Коломойського «УКРОП»).

Його батько Анатолій Медяник (помер в 2017 році), колишній начальник спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Дніпропетровській області. А хресний — Анатолій Клименко, нардеп IV скликання.

В’ячеслав Медяник на засіданні парламенту, фото: Изым Каумбаев, «Країна»

До того, як стати нардепом, В’ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом в Дніпрі.

Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національної захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

Андрій Богдан, голова ВП, президент Володимир Зеленський і депутат В’ячеслав Медяник, фото: facebook.com

При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАПК (Національне агентство з питань запобігання корупції) документ вже є. Там значиться, що у Медяника п’ятеро дітей (від двох шлюбів — Ред.), а в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв. м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було куплено саме в 2018 році.