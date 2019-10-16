«Пенсійна реформа України ускладнюється»: Пенсіонери бояться залишитися без копійки на життя

Стан Пенсійного Фонду України потребує термінового реформування. Перші кроки з виправлення ситуації були зроблені ще на початку 2017 року. Пенсійна система включає в себе три основних рівня — це обов’язкова страхова частина, накопичувальна частина і добровільно накопичувальний рівень, пише replyua.net

Солідарна система розподілу

Зараз функціонує пенсійна система, заснована на обов’язкових страхових відрахувань. В ПФ України автоматично відраховується відсоток від зарплати кожного працюючого людини. Така система має назву солідарна або розподільна. Сама назва пояснює принцип її функціонування. Громадяни, які працюють, за рахунок своїх відрахувань забезпечують пенсійні виплати нинішнім пенсіонерам. Внесені кошти нікуди не інвестуються, а йдуть на забезпечення життя попереднього покоління. Фінансами забезпечуються і ті громадяни, які не забезпечили собі пенсії, протягом життя.

Накопичувальна пенсійна програма

На даний момент в Україні йде процес впровадження накопичувальної пенсійної програми. Така система функціонує за іншим принципом. Частина відрахувань йде на рахунок працюючої людини, його фінанси накопичуються і згодом, йдуть на додаткову виплату. Ось тут дуже важливий правильний підхід до вибору фонду.

Недержавні ПФ

Зараз в країні вже функціонує певна кількість пенсійних фондів, які не є державними. За оцінкою експертів, фонди не користуються популярністю в українців, з ними готові співпрацювати лише 8% працюючих.

На думку топ-менеджера групи ICU Григорія Овчаренка, солідарна система в Україні повинна бути збережена. У той же час, необхідно допустити на ринок нові недержавні структури, стосується це і зарубіжних фондів. Всі нововведення повинні проходити під суворим контролем влади. Люди бояться відраховувати кошти в такі фонди, існують думки про корумпованість системи, тільки гарантії держави можуть змінити ситуацію.

По суті, система солідарного розподілу в Україні зараз не зовсім прозора. Держава повинна запропонувати альтернативу існуючому порядку. Багато громадяни хочуть мати гарантії гідних соціальних виплат. Буде справедливо отримати право самим розпоряджатися заощадженнями. Люди повинні мати можливість вирішувати які суми накопичувати, і гарантовано отримувати їх в старості.