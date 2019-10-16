Коли в Україні почнуться віялові відключення електроенергії, Коломойський зробить вигляд, що він не при справах — думка

Світлана Крюкова у своєму блозі на сторінках нагадала, що під час прес-марафону Володимир Зеленський заявив — він не в курсі ситуації з компанією Центренерго, і порадив звертатися з питаннями на цю тему до глави уряду.

При цьому журналістка попереджає, що коли в Україні почнуться віялові відключення електрики, Ігор Коломойський зробить вигляд, ніби він не при справах, і якщо президент не в курсі, значить він у частці.

Світлана Крюкова зазначила, що Володимир Зеленський сказав, ніби він не в курсі ситуації, що склалася навколо компанії “Центренерго”, і порадив звертатися з питаннями на цю тему до прем’єр-міністра. Між тим ситуація тут дійсно дуже цікава. Якщо говорити по суті, то Ігор Коломойський, який фактично власником цієї компанії, через суд наполягає на припиненні процедури її банкрутства, ініційованої кредиторами, близькими до колишньому депутату Дмитру Крючкову.

Далі ще цікавіше. Борги компанії продовжують рости, тільки тепер вони ростуть перед бізнес-структурами Коломойського. У підсумку він накопичить контрольний пакет кредиторський вимог, і запустить нову процедуру банкрутства. Мета очевидна — прагнення затвердити нового розпорядника майна, щоб отримати можливість впливати на питання приватизації державної компанії. Якщо взимку почнуться віялові відключення електроенергії, то Коломойський зробить вигляд, ніби він не при справах. Але якщо Зеленський і далі буде «не в курсі», то це може означати лише одне — президент в частці.