У Сан-Франциско викрали картину Дали за 32 секунди

З художньої галереї в Сан-Франциско за півхвилини викрали картину Сальвадора Далі «Палаючий жираф». Темношкірий чоловік у блакитній футболці та кепці просто зайшов в галерею Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, забрав з мольберта гравюру і, ніким не помічений, пішов. Лише на камерах видно, як чоловік з картиною в руках спокійно йде по вулиці, навіть не намагаючись прискорити кроки.

У галереї проходила виставка творів іспанських сюрреалістів і «Палаючий жираф» був виставлений у вітрині для залучення уваги. Далі створив цю картину в 1966-1967 роках під впливом творчості Пабло Пікассо.

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За словами директора галереї Анджели Келлетт, у злочинця була співучасниця. Жінка відволікала охоронця виставки, поки злодій крав картину вартістю 20 тисяч доларів. Картина повинна була кріпитися до мольберта карабіном і тросом, однак вони теж зникли.

Поліція вважає, що продати твір Дали буде нелегко. «Палаючий жираф» — відомий твір, тому просить усіх, хто впізнав чоловіка на відео, повідомити правоохоронні органи.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», картину, приписувану Мікеланджело, вкрали з бельгійської церкви.

За матеріалами «Фокус»

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