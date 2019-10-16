Потрібно визнати, що Путін нагнув абсолютно всіх, витягнувши максимум в ситуації, коли йому протистояв перевершує по ресурсам і можливостям Захід — думка

Олександр Флінт у своєму блозі на сторінках видання Оглядач підкреслив, що потрібно визнати — Путін на Близькому Сході нагнув абсолютно всіх. На думку політичного оглядача, господар Кремля витягнув максимум з протистояння з Заходом, мав суттєву перевагу по ресурсам і можливостям.

Олександр Флінт, аналізуючи ситуацію на Близькому Сході, підкреслив, що Володимир Путін тут виграв, причому, начисто. Американську базу в Сирії, розташовані на кордоні з Туреччиною, зайняли російські війська, а турки знищують курдів — союзників Сполучених Штатів. Введені Трампом санкції у даному випадку вже марні. Судячи з усього, на авансцені незабаром з’явиться і ИГИЛ.

Потрібно визнати, що Путін тут дійсно переграв і нагнув абсолютно всіх. Він зумів витягти із ситуації максимум, і обіграв Захід, у якого було істотну перевагу в плані ресурсів і можливостей. На думку Флінта, пояснюється це просто — у Путіна є «мізки і яйця», тоді як на Заході зараз немає лідерів, які відповідають потрібному рівню. В результаті Захід просто злився, і підійметься він нескоро.