Рада схвалила закон про позбавлення нардепів зарплат: за що каратимуть

До порядку денного пленарного засідання Верховної Ради 16 жовтня внесено проект закону, яким пропонується змінити підхід до нарахування зарплати депутатам за участь у пленарних засіданнях та в роботі комітетів, і урізати «другу депутатську зарплату прогульникам. За прийняття цього закону проголосували 265 народних депутатів України.

Поки що чинне законодавство передбачає нарахування виплат парламентаріям на основі письмової реєстрації перед кожним засіданням, а підтриманий 16 жовтня документ передбачає облік участь нардепів у голосуванні, повідомляють в «ЧЕСНО».

Зокрема, нарахування будуть проводиться лише в тому випадку, якщо народний депутат голосував не менше, ніж в 70% голосувань, натиснувши кнопку «за», «проти» або «утримався». Другий критерій — участь у засіданнях комітету, до складу якого входить депутат.

Якщо нардеп протягом календарного місяця протягом чергової сесії без поважних причин не бере участь у більш ніж 30% голосувань на засіданнях Верховної Ради України або в більш ніж 50% засідань свого комітету, йому за відповідний місяць не відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень. Це — додаткові виплати в розмірі депутатської зарплати. У середньому, вона складає близько 35 тисяч гривень.

Закон набуде чинності на наступний день після його публікації, і буде введений в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.