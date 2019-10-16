Сотні патронів і гранат: на Донбасі виявили схованки зі зброєю бойовиків ДНР

У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили дві схованки з боєприпасами, які були обладнані бойовиками.

Як повідомляє прес-служба СБУ, один із схованок знаходився в селі Запорізьке. Тут силовики знайшли ручний протитанковий гранатомет РПГ-22, тротилову шашку вагою 200 грамів, три гранати, гранатометный снаряд ВОГ-25 та велику кількість набоїв до автомата Калашникова.

У СБУ встановили, що обладнав схованку місцевий житель, який в 2014 році приєднався до лав незаконних озброєних формувань і брав участь у бойових діях проти ВСУ.

Другий схрон знаходився в селі Райгородка, який облаштував місцевий житель у своєму дворі. Тут він сховав чотири бойові гранати РГД-5 і Ф-1, чотири запалу і майже 400 патронів калібру 7,62 мм.

Обидва бойовиків незаконних збройних формувань перебувають у розшуку.