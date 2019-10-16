Нейробіологи з’ясували, чому у людей різні розумові здібності

Для пояснення відмінностей в пізнавальних здібностях людей були запропоновані багато теорії, у тому числі нейробіологічні моделі. Наприклад, вчені висунули припущення про те, що більш розумні індивідууми активніше використовують певні області мозку, що їх головний орган в цілому працює більш ефективно, чи що деякі системи мозку у цих людей краще функціонують.

Але останнім часом, завдяки функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ), стало можливим досліджувати динаміку зміни нейронних мереж в головному мозку. Міжнародна група дослідників з Геттінгенського університету і Індіанського університету в Блумінгтоні проаналізувала фМРТ-знімки 281 людини, щоб зрозуміти, як динамічні характеристики нейронної мережі людського мозку пов’язані з загальним рівнем інтелекту.

Наш мозок має модульну організацію: його можна розділити на різні мережі, що виконують певні функції, такі як зір, слух або контроль поведінки. У новій роботі вчені дослідили, змінюється ця модульна організація людського мозку з плином часу і пов’язані ці зміни з індивідуальними відмінностями в оцінках, які учасники дослідження досягли в тесті на рівень інтелекту.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Результати показують, що модульна мережева організація мозку більш розумних людей була стабільнішою під час сеансу вимірювання фМРТ. Ця підвищена стабільність організації мозкової мережі була виявлена в першу чергу в системах мозку, які важливі для контролю уваги.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», телевізор впливає на розумові здібності.

За матеріалами Naked-science

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