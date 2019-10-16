У харківському метро «ліквідували» станцію «Московський проспект»

У Харкові, де триває епопея з перейменуванням проспекту маршала Жукова генерала Григоренка, станція метро «Московський проспект» позбулася назви і стала «Турбоатомом».

Як повідомляє видання «STATUS QUO», таке рішення ухвалили депутати на сесії харківської міськради. Журналісти відзначають, що станцію в свій час оформили в індустріальному стилі. Зокрема, великі світильники на стелі станції нагадують ротори турбін. Її планували назвати «Турбінний завод», проте до моменту відкриття за станцією закріпили назву «Московський проспект».

Перейменувати станцію метро «Московський проспект» запропонував колектив підприємства «Турбоатом». Цю ініціативу підтримало керівництво міста, так і комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.