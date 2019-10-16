«Украинагейт»: Джуліані зізнався, що мав бізнес з Парнасом

У США триває розслідування скандалу, відомого як «Украинагейт». Спливаючі кожен день подробиці читаються, як сторінки авантюрного або детективного роману. «ФАКТИ» постаралися зібрати в цій замітці найцікавіше і найважливіше з даної теми.

У понеділок, 14 жовтня, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані вперше публічно визнав, що отримував чималі гроші від арештованих у Вашингтоні бізнесменів з українськими коренями Лева Парнасу та Ігоря Фрумана. Відповідаючи на питання агентства Reuters, колишній мер Нью-Йорка був змушений назвати суму, яку йому заплатили ці панове — 500 тисяч доларів! Правда, Джуліані підкреслив, що ці гроші він узяв за надання юридичних послуг однієї з фірм, власником якої був Парнас. Фірма Fraud Guarantee зареєстрована в містечку Бока-Ратон, штат Флорида. Як вказується на її сайті, вона допомагає боротися з шахрайством, мінімізує ризик і наслідки для тих, хто став жертвою афер».

Джуліані визнав, що гроші були перераховані йому двома траншами протягом декількох тижнів. Він відпрацював цей гонорар повністю. Умови угоди були виконані в 2018 році. Але Джуліані продовжував надавати юридичні послуги Парнасу і Фруману і в нинішньому році.

Нагадаємо, цих бізнесменів у США тепер звинувачують у порушенні законів про лобіювання, а також закону, який суворо регламентує фінансування політичних партій та виборчих кампаній всіх рівнів. Парнас і Фруман виявилися абсолютно несподівано в числі найбільш щедрих спонсорів республіканців, хоча до цього про них мало хто знав. Пожертви цих бізнесменів складають 576 тисяч доларів!

І ось тепер федеральна прокуратура США розбирається у походження цих грошей. Є всі підстави вважати, що вони були переведені на рахунки Парнаса і Фрумана з-за кордону. Отже, спонсорами кандидатів-республіканців, включаючи самого Трампа, були іноземці, що категорично заборонено. Джуліані запевняє, що гроші чисті і «внутрішні, американські».

Журналістське розслідування, проведене силами інтернет-видання Buzz Feed, змушує засумніватися в цьому. Парнас в певних колах відомий як аферист. Уродженець України Лев Парнас переїхав в Сполучені Штати разом з батьками в 1976 році, коли йому було всього чотири роки. На початку 1990-х він спробував зайнятися бізнесом, продаючи побутову електроніку і організовуючи контейнерні перевезення товарів із США в колишні радянські республіки. Потім працював брокером в декількох компаніях, які займалися операціями з цінними паперами.

За даними фінансового регулятора FINRA, в 1990-х і початку 2000-х Парнас використовував ім’я Ларрі Парнелл. У Флориді він був співвласником не менше трьох брокерських компаній. І скрізь у документах фігурував як Парнелл. У 2001 році прокуратура Нью-Йорка порушила кримінальну справу проти однієї з фірм — Euro-Atlantic Securities, звинувативши власників у зв’язках з організованою злочинністю. У 2003 році влада відкликала ліцензію у ще однієї брокерської компанії, Aaron Investment Group, де Парнас був співвласником, після відмови виплатити штрафи за допущені фінансові порушення. І, нарешті, в 2009 році ліцензії позбулася ще одна фірма, в якій працював бізнесмен — Basic Financial LLC.

На початку 2018 року Парнасу виселили з будинку в Бока-Ратон, оскільки він не зміг виплатити оренду, становила 5 500 доларів в місяць. За три роки до цього за такою ж причини втратила офісу у Флориді і одна з компаній, що належали Парнасу.

Після виселення Лев постав перед судом, але вже по іншій справі. Виявилося, що він взяв у подружньої пари з Майамі 500 тисяч доларів на зйомки художнього фільму «Анатомія найманого вбивці». Нові партнери повірили Парнасу, після того як він організував для них зустріч із самим Джеком Ніколсоном! Щоправда, подружжя не знали, що легендарний актор вже кілька років не знімається і часто взагалі не розуміє, де знаходиться. Ніколсон страждає втратою пам’яті. Парнас отримав гроші, але робота над фільмом почалася досі. Віддавати півмільйона доларів Лев відмовляється.





І ось чоловік, у якого одні борги, раптом починає смітити грошима. Він платить особистому адвокату Трампа сотні тисяч доларів, літає із США в Європу і назад, організовуючи зустрічі для людей Трампа, в першу чергу для Джуліані, з керівниками Генеральної прокуратури України. Його приймає у себе сам президент США! Buzz Feed стверджує, що за останній рік Парнас залишив десятки тисяч доларів в дорогих ресторанах і стрип-клубах в декількох європейських містах, включаючи Київ.

За деякими даними, ці гроші йому дав Ігор Фруман. Цей бізнесмен родом з Білорусі. У США переїхав у 1980-х. Потім опинився в Україні, йому сподобалася Одеса. У 2005 році Фруман одружився на одеситці Єлизаветі Наумової. В радянські часи її батько Валерій Наумов був завідувачем магазином «Овочі-Фрукти» на Дерибасівській, що приносило йому дуже хороші гроші. Після розпаду СРСР Наумов став процвітаючим бізнесменом. Фруман знайшов наречену з приданим. Єлизаветі належить ювелірний дім «Отрада», компанія Otrada Luxury Group, яка торгує дорогими машинами, яхтами і елітним алкоголем. Крім того, дочка колишнього завмага володіє бутік-готелем «Отрада» і однойменною пляжним клубом. Є у неї бізнес і в Києві, наприклад, ресторан Buddha-Bar.

Однак сімейне життя Ігоря й Ольги не задалася. Будь-який з підрозділів, які належали Наумової, до яких був допущений Фруман, чомусь ставало банкрутом. Їй це набридло, і в 2017 році вона подала на розлучення. Ігор поїхав у США і опинився в Майамі.

Як такі «бізнесмени» опинилися в оточенні Трампа? Парнас і Фруман діяли через благодійність. Кілька років тому вони увійшли в опікунська рада організації «Американські друзі Анатевки». Це фонд, основною метою якого є будівництво селища неподалік від Києва для єврейських біженців зі сходу України. Ідея належить головному рабину країни Моше Реувену Асману. Використовуючи зв’язки фонду в США, Парнас і Фруман вийшли на Джуліані. Далі ви знаєте.

Вони переконали особистого адвоката Трампа, що допоможуть добути компромат на колишнього віце-президента США Джо Байдена, чий син Хантер п’ять років входив до складу ради директорів української енергетичної компанії Burisma. Оточення Трампа ухопився за цю ідею — потопити вже на старті передвиборної гонки головного конкурента. Саме Джо Байден розглядається як найбільш імовірний кандидат від Демократичної партії на президентських виборах в США в 2020 році.

Навіщо вся ця ризикована затія знадобилася Парнасу і Фруману? Це ж мрія будь-якого афериста! Ти відкриваєш будь-які двері ногою, стверджуючи, що вхожий в будинок президента США! Ти можеш брати гроші, обіцяючи «вирішити питання» на найвищому рівні. Але і це не все. Намагаючись допомогти людям Трампа переконати Київ відновити розслідування щодо Хантера Байдена, Парнас і Фруман відчули такий апетит, що стали натякати українським властям на передачу їм контролю над «Нафтогазом»!

Зараз великі комбінатори перебувають під арештом. Суддя призначив заставу в розмірі мільйона доларів за кожного з них. Він також зажадав надати поруки про те, що Парнас і Фруман не будуть намагатися покинути територію США. Якщо обвинувачених звільнять під заставу, всі їх пересування будуть контролюватися за допомогою датчиків GPS.