Під Одесою зіткнулися автобус з легковиком, є загиблі: фото з місця ДТП

Вдень у середу, 16 жовтня, в ближньому передмісті Одеси, на 21-му кілометрі Старокиївського шосе, при зіткненні «Волги» з маршрутним автобусом одна людина загинула і шестеро отримали травми. Постраждалі госпіталізовані.

За попередніми даними, 52-річний водій, керуючи автомобілем ГАЗ 2410, рухався зі сторони Одеси по крайній лівій смузі.

«З невідомих причин він виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення з маршрутним автобусом. Згідно з попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали 6 осіб. Загинула жінка 1937 року народження», — повідомили в управлінні патрульної поліції.

У відомстві уточнили, що жінка — пасажирка «ГАЗ 2410». Всіх постраждалих доставили в медичні установи. Зараз точну кількість потерпілих встановлюється.

Як уточнили в регіональному главку Нацполиции, попередньо встановлено, що водій легковика, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та скоїв зіткнення з автобусом сполученням Доброслав — Одеса.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інший жахливої аварії, яка сталася 15 жовтня під Миколаєвом. В результаті ДТП чотири людини загинули і шестеро були травмовані.

А днем раніше на Львівщині в ДТП потрапив туристичний автобус з Білорусі. За попередніми даними, винуватцем аварії став місцевий, який, керуючи ВАЗ-2109, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом IVECO.