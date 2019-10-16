Пастка, і не одна: Марчук розкрив хитру тактику Путіна щодо Зеленського

Підписання формули Штайнмайера, яке відбулося в Мінську, може призвести до критичних наслідків для України. Про це колишній представник України в тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

«Відчувши, що для Зеленського, як для нового президента і молодого політика, дуже важливо мати хоч якийсь результат, росіяни зробили перший хід — це обмін … Росія зробила Зеленському хороший пас, і він був сприйнятий суспільством. І потім вона зробила другий пас: прямі переговори і взагалі нормандська четвірка може бути тільки після офіційного підписання «формули Штайнмайера», — стверджує досвідчений політик.

Тепер, за словами Марчука, буде законодавча імплементація.

«І там, до речі, в тексті, якщо уважно прочитати, це виглядає, як готовий блок в якийсь закон. Адже той закон, який називається „про особливий статус“, або „особливості місцевого самоврядування“, він не передбачає (в крайньому випадку, та версія, яка діє до 31 грудня 2019 року) врегулювання військових аспектів», — говорить Євген Марчук.