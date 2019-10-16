Під Дніпром п’яний рецидивіст задушив пенсіонерку

13 жовтня в Південному районі Кам’янського на Дніпропетровщині люди виявили тіло 63-річної жінки в приватному будинку.Вони відразу зателефонували в поліцію.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що потерпіла впустила пожити в свій будинок 30-річного чоловіка і 27-річну жінку. 12 жовтня, під час вживання алкоголю, між квартирантом і власницею будинку виник конфлікт, під час якого він задушив пенсіонерку. Поліцейські оперативно затримали зловмисника.

Як виявилося, чоловік був раніше неодноразово судимим. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.