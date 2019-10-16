«Бал сатани!» Що говорив про Україну пробрався до Києва Корчевников

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевников, який був нагороджений Росією за «об’єктивне висвітлення подій» під час анексії Криму, приїхав у Київ.

В СБУ відповіли, що заборони на в’їзд в країну «можливо і не було». А також покартали журналістів за те, що ті «не подзвонили раніше». «Ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якщо б ви нам зателефонували до того, як переїхав, то, можливо, ми б розглянули справу і заборонили йому в’їзд заздалегідь», – заявила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську.

У зв’язку з цим зібрали самі зухвалі висловлювання Корчевникова про Україну за роки на російському телебаченні.

«Кого підняла наверх піна Майдану?»

«Як це може бути, що в центрі православного міста Києва сьогодні стався такий фашистський переворот? Що робити людям, на яких оголосили справжнє полювання так звані загони самооборони? Там коїться справжній бал сатани!»

«Маска — головний образ Майдану. Але що за персонажі ховаються за нею? Кого підняла наверх піна Майдану?»

«Маски-шоу майдану: у чиїх руках Україна?»

«Ці бійці гальмують машини з російськими прапорами і б’ють усіх, що знаходяться в салоні. Влада, де ти? Хто ти? Хто вони нинішні правителі України? Коли дізнаєшся стільки про нові лідерах Майдану, то розумієш, що там діється».

«43-річний Дмитро Ярош. Вже багато років він намагається повторити долю єфрейтора Гітлера. Це його бойовики розгромили київську адміністрацію, спровокували бійку на Банковій, а потім і під Верховною Радою».

«З України в Росію. Біг 2014»

«Вона потрапила в растрельные списки, тому що була проти Майдану. Їй довелося бігти. У них російсько-українська родина, вони бояться за своїх дітей. Їм теж довелося бігти».

Нагадаємо, що Корчевников був внесений у базу «Миротворця» як пропагандист і пособника терористів. У 2017 році він відвідував окупований Крим в порушення українського законодавства.

В 2014 році Українська Нацрада з питань телебачення і радіомовлення передала СБУ список з 35 російських працівників ЗМІ, яким повинні були заборонити в’їзд на термін від 3 до 5 років.

В опублікованому списку був також Борис Корчевников. «Компанію» йому склали такі одіозні особистості, як Іван Охлобистін, Дмитро Кисельов, Михайло Леонтьєв, Олексій Пушков, Сергій Доренко, Володимир Соловйов, Аркадій Мамонтов та інші.