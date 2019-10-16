Кабмін призначив Валентина Петрова головою Держспецзв’язку

Кабінет міністрів України призначив головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Валентина Петрова. Про це на брифінгу після засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Трансляцію вів телеканал «112 Україна».

Гончарук заявив, що Петров призначений з випробувальним терміном два місяці.

«Ми з ним поговорили, я дуже чітко поставив ряд завдань, які він повинен виконати за наступні два місяці. І головне завдання – очистити і припинити корупцію в органі і навести там порядок».

За словами Гончарука, Кабмін повернеться до питання про призначення голови Держспецзв’язку через два місяці. Якщо Петров не впорається, з нього будуть прийматися окремі рішення.

Прем’єр також нагадав, що конкурсна процедура на посаду голови Держспецзв’язку не проводиться.

Петров раніше обіймав посаду керівника служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Крім цього, Кабмін призначив екс-директора департаменту організаційного розвитку та розвитку персоналу «Укрпошти» Юлію Бєлову і екс-керівника департаменту консолідованої продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Тараса Єлейко заступниками Фонду держмайна (ФДМ).

Крім того, він підтвердив інформацію про призначення двох заступників голови Фонду держмайна України, зазначивши, що в цьому органі формується хороша, сильна команда.