У Сумах чоловік 20 разів вистрілив у таксиста

У Сумах поліція затримала 29-річного чоловіка, який зробив близько 20 пострілів в таксиста. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Інцидент стався 14 жовтня. Встановлено, що водій таксі близько 22:12 приїхав за викликом на вулицю Котляревського, де забрав чоловіка і жінку і відвіз їх на вулицю Гетьмана Мазепи.

Прибувши за вказаною адресою, пасажири вийшли з таксі, при цьому чоловік повідомив, що розрахується за проїзд після того, як підніметься в квартиру і візьме гроші. “На цьому ґрунті між таксистом і пасажиром виник словесний конфлікт, в ході якого останній дістав предмет, зовні схожий на пневматичний пістолет і здійснив близько 20 пострілів в таксиста, потрапивши при цьому в обличчя, шию і грудну клітину постраждалого. Співробітники поліції оперативно затримали нападника та вилучили у нього зброю”, – йдеться в повідомленні. Напередодні прокуратура повідомила зловмисника про підозру за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України).

Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Також повідомляється, що в липні цього ж чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив у Сумах двох незнайомих йому дівчат. “Нетверезому чоловікові здалося, що вони висловлювали на його адресу образи. Без зайвих слів він спочатку вдарив в обличчя одну дівчину, а після цього розбив пляшку об голову інший і завдав їй близько п’яти порізів скляними осколками”, – розповіли в прокуратурі.

Тоді його дії були кваліфіковані за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України). Розслідування цієї справи триває.