Обстрілював аеропорт в Луганську: СБУ затримала небезпечного бойовика

Співробітники служби безпеки затримали бойовика «ЛНР», коли той намагався виїхати в окупований Донецьк.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

«Колишній бойовик так званого» батальйону «Зоря» терористичної організації «ЛНР», затриманий Службою безпеки України при перетині лінії розмежування в Донецькій області. Він планував повернутися в тимчасово окупований Донецьк», — йдеться в повідомленні.

Виявилося, що бойовик є уродженцем Харкова. Він вступив у ряди незаконного збройного формування «Зоря» у серпні 2014 року. Зокрема, він у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт і цивільні об’єкти.