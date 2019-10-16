У Сумах п’ятому п’яний водій під час втечі протягнув патрульного за машиною

У Сумах затримали нетверезого водія, який під час спроби втекти від поліції 30 метрів тягнув патрульного за машиною, затиснувши його руку дверцятами автомобіля.

Про це заявив речник патрульної поліції Сумської області Олег Сологуб, – передає УНІАН.

Пізно ввечері екіпаж патрульних отримав повідомлення про, ймовірно, нетверезого водія, котрий керує автомобілем ВАЗ-2109. Патрулюючи проспект Михайла Лушпи, патрульні помітили схожий за орієнтуванням транспортний засіб. Патрульний екіпаж прослідував за ним.

«Вимоги інспекторів про зупинку чоловік свідомо ігнорував, натомість почав втікати. Під час руху він неодноразово наражав себе та оточуючих на небезпеку», – йдеться у повідомленні. На вулиці Героїв Крут водій на швидкості вирішив здійснити поворот, унаслідок чого легковик загальмував. У цей час поліцейський побіг до автомобіля порушника, відкрив дверцята і намагався затримати чоловіка, однак водій, причинивши двері, затиснув руку поліцейського, натиснув на газ та потягнув його за легковиком. «Таким чином зловмисник протягнув правоохоронця близько 30 метрів.

Не зважаючи на спробу втечі, поки один екіпаж надавав допомогу травмованому інспектору, інший екіпаж патрульних усе ж затримав правопорушника. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння», – зазначив Сологуб. У присутності двох свідків громадянин пройшов огляд на стан сп’яніння, котрий зафіксував у нього 2,29 проміле алкоголю в крові, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. «Інспектор отримав травми, попередньо, у вигляді забоїв, подряпин та розтягнення зв’язок. Йому було надано медичну допомогу без госпіталізації», – уточнив Сологуб. Крім адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) та ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку) Кодексу України про адміністративні правопорушення, зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.