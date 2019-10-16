У Росії кот-наркокур’єр втік до суду і розвалив кримінальну справу

У Росії втік кіт, якого поліція підозрювала у переправленні наркотиків в колонії. Втеча істотно ускладнив розгляд справи.

Уточнюється, що чотирилапий дав драла з зоокуточка, куди його слідчі передали на відповідальне зберігання. За словами адвокатів, втрата кота, що був головним речовим доказом по справі, позбавляє захист можливості провести слідчий експеримент. Тепер неможливо перевірити міг кіт дійсно переносити заборонені речовини.Захисники вважають, що відповідальних за зберігання кота слід покарати, а справу – закрити у зв’язку з втратою передбачуваного знаряддя злочину.

Видання пише, що згідно з матеріалами справи, канал постачання наркотиків в Тульську колонію №6 (РФ) організував укладений, використавши для цього кота, народженого в тій же колонії. Звинувачення вважає, що влітку 2018 року знайомий укладеного надів на кота нашийник з таємним кишенькою, куди поклав пакунок з наркотиками. Однак план провалився: і чоловіків, і кота затримали співробітники поліції. Тварину було визнано речовим доказом «сіро-біло-чорного кольору» і відправлено на перетримку в місцевий зоопарк.

Обвинувачення будується на свідченнях трьох секретних свідків, які стверджують, що замовляли у підсудного наркотики і можуть впізнати кота. Однак, коли справа дійшла до суду, з’ясувалося, що кіт втік ще взимку.

«Нам дозволили випускати кота з клітки, тому що йому було холодно. Ми його випускали. Але як-то раз до нас забігли чужі собаки, а собак він нереально боявся і втік», — пояснили доглядачі зоокуточка, де містилося тварина.