У Нідерландах зібрали урожай на місячному та марсіанському ґрунті

Дослідники з Вагенінгенського університету в Нідерландах засіяли десятьма різними сільськогосподарськими культурами імітаційні зразки ґрунту з Марса та Місяця, розроблені в NASA. Так, були висаджені крес-салат, рукола, томати, редька, жито, кіноа, шніт-цибуля, шпинат, горох і цибулю-порей. Аналогічні культури для контролю були висаджені в звичайний земний грунт. Дев’ять з десяти культур (за винятком шпинату) добре росли на модельних грунтах і давали їстівні частини.

Кількість біомаси на імітації марсіанського ґрунту було цілком порівнянно з біомасою, яку дав земний грунт. Показники на імітації місячного реголіту були більш скромними, проте учені визнали їх добрими.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Варто відзначити, що модельні грунти попередньо збагатили органічними добавками, щоб відтворити грунт, на якій вже вирощувалися якісь культури.

Дослідження нідерландських учених підтверджує ідею про те, що на Марсі та Місяці буде можливо не тільки вирощувати їжу, щоб годувати майбутніх поселенців, але і отримувати життєздатні насіння цих культур.

«Ми були в захваті, коли побачили, що перші помідори, вирощені на грунті Марса, стали червоними. Це означало, що був зроблений наступний крок до стійкої замкнутої сільськогосподарської екосистемі», — коментує результати дослідження провідний автор роботи Вигер Вамелинк.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», марсіанський грунт доставлять на Землю.

За матеріалами Naked-science

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