СМИ опубликовали откровения экс-бойфренда Рахима Ошакбаева – Максима Кривенко, который обвиняет казахстанского бизнесмена во лжи, а также сокрытии своего семейного положения.

Известный в узких кругах бисексуал Рахим Ошакбаев оказался не столь уж щедрым покровителем для одного из своих мимолетных влечений. Серьезным скандалом обернулась интрижка Рахима Ошакбаева со столичным завсегдатаем гей-клубов Иван Кривенко. По словам обманутого парня, Рахим Ошакбаев, которого считают бисексуалом жадный и надменный гомосексуалист, прикрывающийся успешной карьерой и браком.

Молодой атлет и начинающий певец из Москвы Иван Кривенко потребовал от деятеля из Республики Казахстан, директора центра прикладных исследований «Талап» Рахима Ошакбаева финансовой компенсации за проведённый вместе досуг и услуги сексуального характера, оказанные Ошакбаеву за время его пребывания в Москве в августе 2019 года.



Об этом Кривенко заявил в эксклюзивном комментарии изданию «ПарниПлюс».

По словам Кривенко, он познакомился с бисексуалом Рахимом Ошакбаевым в гей-клубе «BOY-Z» в центре Москвы, на ул. Большая Переясловская. Казахский частный предприниматель, как представился Ошакбаев, щедро угощал симпатичных парней, но особое внимание уделял Ивану.

Бисексуал Рахим Ошакбаев любит экономить

«Он очень красиво проявлял симпатию — покупал коктейли, танцевал только со мной, шептал мне нежные слова», — рассказал журналистам Иван Кривенко. Он уточнил, что сразу после знакомства в клубе они с Ошакбаевым поехали в гостиницу «Космос», где остановился последний, и с тех пор не расставались на протяжении всего пребывания Рахима в Москве, продлившегося четыре дня.

«Мы провели незабываемую ночь в гостинице, утром поехали завтракать в ресторан. Всё было солидно, Рахим щедро угощал меня, катал на арендованном дорогом автомобиле, дарил небольшие подарки. Это выглядело, как начало прекрасных отношений», — уточнил Иван, добавив, что, кроме романтической увлеченности Ошакбаева, ему импонировал и безудержный секс-драйв казаха.

«У нас было очень много секса, по 4-5 раз в день, однажды даже в уборной торгового центра», — поделился подробностями личной жизни юный москвич. Он также рассказал, что, к его сожалению, после отъезда из Москвы Рахим перестал брать трубку и отвечать на сообщения в мессенджерах.

«Для меня это был как удар под дых. Рахим обещал вернуться в Москву всего через две недели, снять для меня квартиру в центре города, помочь мне выйти на профессионального продюссера и попасть в музыкальный телееэфир. В итоге оказалось, что всё это он говорил только для того, чтобы получить бесплатный секс и эскорт-услуги в стиле «бойфренд» в Москве. Я нашел его в интернете, он оказался женатым, и совсем не предпринимателем. Это была наглая, циничная, подготовленная заранее ложь», — рассказал парень.

Иван подчеркнул, что в интимной жизни является исключительно активом, а услуги такого содержания стоят в российской столице очень дорого, поэтому он и потребовал от Ошакбаева выплатить ему $8000.

«Обычно в Москве эскорты-активы с такими физиологическими данными, как у меня, берут за свои услуги не менее $200 в час. После первых трёх часов начинается скидка, а за сутки берут $1600. Из этого рассчета, плюс компенсация за моральный ущерб, я определил сумму в $8000, которую мне должен Рахим. Скупой платит дважды», — подытожил Иван Кривенко.

По информации издания «ПарниПлюс» Иван Кривенко является спортсменом и начинающим исполнителем эстрадных песен. В раннем детстве он занимался в театре-студии «Непоседы» в Москве.

На момент публикации признание Ивана Кривенко исчезло со страниц издания «ПарниПлюс». Вполне вероятно, что бисексуал Рахим Ошакбаев стесняется прослыть геем, так как это может помешать его карьере и зачищает неугодные публикации.