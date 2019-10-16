Time: Фірташ виявився замішаний на збір компромату на Байдена

Намагаючись дискредитувати ворогів президента США Дональда Трампа, його близькі союзники отримали ключові документи та інформацію від українського олігарха Дмитра Фірташа, який розшукується в США за корупцію. Про це пише Time Саймон Шустер з посиланням на п’ять джерел, залучених в цю історію.

За інформацією журналіста, в рамках захисту Фірташа його адвокати зібрали документи, в яких містяться спірні звинувачення на адресу Роберта Мюллера і Джо Байдена. Юристи передали ці матеріали та іншу інформацію помічникам особистого адвоката президента США Дональда Трампа.

Одним з ключових документів було офіційну заяву колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна, який звинувачує Байдена в корупції. За словами Шокіна, Байден домігся його звільнення з метою припинити розслідування корупції в українській газовій компанії Burisma, в якій син Байдена Хантер був членом ради директорів.

У 2017 році Міністерство юстиції США заявило, що Фірташ входив у «вищі ешелони російської організованої злочинності». Сам олігарх це заперечує. Відповідаючи на питання про його зв’язки з юридичним відділом Фірташа, Джуліані написав у вівторок в текстовому повідомленні виданню: «Я не уявляю пана Фірташа і ніколи не зустрічався з ним».