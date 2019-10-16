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Time: Фірташ виявився замішаний на збір компромату на Байдена

16.10.2019

Намагаючись дискредитувати ворогів президента США Дональда Трампа, його близькі союзники отримали ключові документи та інформацію від українського олігарха Дмитра Фірташа, який розшукується в США за корупцію. Про це пише Time Саймон Шустер з посиланням на п’ять джерел, залучених в цю історію.

За інформацією журналіста, в рамках захисту Фірташа його адвокати зібрали документи, в яких містяться спірні звинувачення на адресу Роберта Мюллера і Джо Байдена. Юристи передали ці матеріали та іншу інформацію помічникам особистого адвоката президента США Дональда Трампа.

Одним з ключових документів було офіційну заяву колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна, який звинувачує Байдена в корупції. За словами Шокіна, Байден домігся його звільнення з метою припинити розслідування корупції в українській газовій компанії Burisma, в якій син Байдена Хантер був членом ради директорів.

У 2017 році Міністерство юстиції США заявило, що Фірташ входив у «вищі ешелони російської організованої злочинності». Сам олігарх це заперечує. Відповідаючи на питання про його зв’язки з юридичним відділом Фірташа, Джуліані написав у вівторок в текстовому повідомленні виданню: «Я не уявляю пана Фірташа і ніколи не зустрічався з ним».

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