Звільнені українські моряки пройдуть лікування та реабілітацію в Латвії, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявивши, що звільнені з російського полону українські моряки будуть проходити лікування та реабілітацію у Латвії.

Про це він сказавши після переговорів з президентом Латвії Егілсом Левітсом, — передає Офіс президента.

За словами Зеленського, нещодавно уряд Латвії запросивши на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону. «Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях.

Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України», — додав президент.

Левітс підтвердив, що українські моряки проходитимуть лікування у Латвії. Він також заявивши про продовження роботи програми реабілітації українських військових.