Один з убивць українських захисників на Донбасі, прихильник «російського світу» і засновник «ДНР» Андрій Пургін заявив, що навіть після виборів в ОРДЛО виникає правова колізія – на територіях, які зараз знаходяться під окупацією, будуть «визнані» органи влади, однак не визнані ніким «глави республік» і «народні ради».

Як вдалося з’ясувати кореспондентам replyua.net він також нагадав, що в Мінських угодах відсутнє саме розуміння «глав» «народних рад» та «республік». Пургін стверджує: «І з цим потрібно щось робити, оскільки без регіональної політичної еліти ми дуже швидко перетворимося в Боснію і Герцеговину. У нас з’явиться якесь нейтральне уряд, який хоче бачити Євросоюз, що означає, що ми будемо приймати рішення лише на рівні своїх міст, все, що вище – буде вирішуватися без нас.

Тому, очевидно, нам знадобиться створення якихось надорганов, можливо, частину повноважень місцевих рад передадуть своїм рішенням нагору, тобто буде створено Верховну Раду чи Народний – назва в даному випадку неважливо».