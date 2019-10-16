У Вінницькій області п’яний 45-річний чоловік вбив вітчима сокирою

13 жовтня в селі Кожухів Літинського району 45-річний місцевий житель під час сварки сокирищем від сокири наніс ушкодження своєму вітчиму. Від отриманих травм побитий пенсіонер помер.

Як з’ясувалося, конфлікт між чоловіками виник під час спільного розпивання алкогольних напоїв. Коли словесний конфлікт переріс у бійку, пасинок взявся за топорище. Нанесені удари виявилися несумісними з життям для літнього чоловіка.

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть вітчима, 45-річному чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Наслідком розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження).