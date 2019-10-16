Гончарук заявив, що у нього диплом юриста «недержавного зразка»

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зізнався в тому, що отримував диплом юриста «недержавного зразка» і не є доктором філософії в галузі права.

Про це він заявив під час брифінгу після засідання уряду.

«Колись давним-давно у мене був «диплом недержавного зразка», тому його не зовсім коректно розміщувати на сайті офіційного державного органу… Я не вчений, ніколи наукою професійно не займався і не думаю, що це достатня підстава для того, щоб вказувати його як офіційну щабель для піару. Існують багато різних курсів, інших неофіційних структур, «недержавного зразка дипломів. Це один з них», – сказав Гончарук на питання журналіста про невідповідність інформації з його подання на посаді прем’єр-міністра та інформації на сайті Кабміну про те, що він є доктором філософії в галузі права».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук в неділю, 13 жовтня, був помічений на заході, на якому виступила українська ультраправа рок-група Сокира Перуна.

Раніше після концерту групи Сокира Перуна у Києві навесні 2018 року правоохоронці порушили кримінальну справу за використання свастики та інших нацистських символів.