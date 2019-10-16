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Распродававший за копійки активи банків-банкрутів чиновник ФГВФО переходить у Фонд держмайна

16.10.2019

Уряд на сьогоднішньому засіданні провів ряд кадрових призначень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Facebook.

Зокрема, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та екс-кандидат в народні депутати від партії “Голос” Тарас Єлейко призначений заступником голови Фонду державного майна.

Кабмін також призначив екс-директора департаменту організаційного розвитку та розвитку персоналу “Укрпошти” Юлію Бєлов, заступник голови Фонду держмайна. Її кар’єра тісно пов’язана зі структурами Ріната Ахметова — в різний час вона працювала в ДТЕК і Першому українському міжнародному банку.

Крім того, Кабінет міністрів призначив Валентина Петрова новим головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Станіслав Ковалевський призначений заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

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