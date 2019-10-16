«Віддайте дитячі гроші за законом!»: Жінка три місяці не може зняти гроші з картки Приватбанку

Останнім часом все більша кількість людей скаржиться на те, як Приватбанк перешкоджає їм нормально користуватися їх же заощадженнями.

Одним з гучних випадків можна назвати гіркий досвід клієнта, який протягом трьох місяців не міг зняти дитячі гроші з картки. Блокування сталася з причини того, що він є родичем особи публічного.



Але найцікавіше тут те, що клієнт Приватбанку надав усі документи, які повинні бути доставлені у відділення для подальшої перевірки співробітниками компанії. Мало того, що заявка була оброблена не відразу, так ще й затвердження документів довелося чекати не один місяць, а фактично півроку! Виразного пояснення з якої причини документи не розглядаються – ніхто не дав. На питання про блокування рахунку ніхто не став відповідати у відділенні, ні на гарячій лінії банку. Варто відзначити той факт, що дитячі гроші так і не були надані клієнту. Хоча вони належать юному клієнту банку по закону.

Відповідь від представників банку вдалося отримати лише після того, як історія дійшла до ЗМІ, пише replyua.net. Співробітники Приватбанку вийшли на зв’язок з клієнтом, надавши йому гарантію того, що питання вже розглядається фахівцями банку і вони намагаються вирішити всі проблеми в якомога коротші строки. Результати подібних дій – неоднозначні. На перший погляд може здатися, що Приватбанк тримається за свою репутацію і намагається вирішити проблеми, які встигли скластися в різних користувачів. Але з іншого – питання могло бути вирішене істотно швидше і без залучення ЗМІ.

Ситуація однозначно не найприємніша для клієнта і його дитину. Якість обслуговування в Приватбанк значно впало. Залишається сподіватися лише на те, що незабаром співробітники банку візьмуться за голову і почнуть нормально працювати. Зараз же прогнози не зовсім втішні. Тому що як мінімум людей, які розчаровані роботою банку стає з кожним днем все більше. Але мало того, що число таких користувачів стає все більше, розумних рішень проблем банк все ще не надав.