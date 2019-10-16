Зеленський схвалив скасування фінансування партії Шарія, Оппоблока і «радикалів»

Президент Володимир Зеленський схвалив законопроект №1029, який передбачає скасування державного фінансування партій, що програли на виборах у Верховну Раду. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон, ініційований Зеленським, скасовує фінансування з державного бюджету всіх політичних партій, які не подолали 5-відсотковий прохідний бар’єр на парламентських виборах. До цього, держфінансуванням забезпечувалися партії, за які проголосували щонайменше 2% виборців.

В цілому закон дає старт перезапуску діяльності Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК).