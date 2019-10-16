Біля Зеленського присутні люди, які реалізують плани Росії, – Безсмертний

Завдяки нефаховим діям новообраного президента Володимира Зеленського і його команди Україна поволі вповзає в дуже небезпечну зону, де очевидно, що тектонічні зрушення можуть призвести до дуже поганих наслідків. Про це у своєму блозі заявив політик та громадський діяч Роман Безсмертний.

Далі пряма мова: Ззовні в Україні стає все менше і менше союзників та друзів. Голос України ззовні дедалі менше чути.

Слід чесно зізнатися, що Україна вже майже зникла з радарів Заради Безпеки ООН, Україна все менше впливає на ситуацію в ОБСЄ, у ПАРЄ без виконання жодних умов повернули Росію – залишаються лише окремі союзники серед політичних середовищ Європи.

В Україні починаються дуже небезпечні процеси з точки зору виникнення конфлікту між суспільством і державою. Це стосується трьох доленосних питань: питання війни і миру, питання землі і питання столиці. Усе це той динаміт, на якому можна підірватися. Той, хто завів Зеленського і команду на лід формулювання Штайнмаєра і одночасно вкинувши ці три проблеми, тієї явно спрямовував все це на риття окопів між владою і суспільством.

І на сьогоднішній день очевидно: якщо президент і його команда зманеврують, знайдуть у собі сили відмовитися від окремих тез та реалізувати пропозиції, пропонованих суспільством, провівши серйозні кадрові зміни – тоді можна сподіватися, що ситуація стабілізується. Це стосується і питань проведення так званих “реформ”, зокрема щодо тези, що “ми працюємо над реформами, відпрацьовуємо правову базу, альо запровадження всіх цих реформ повинно мати окремі часові рамки і окрему методологію”.

І запроваджується на певний годину перехідний період, бо ми перебуваємо в стані війни із Росією. З огляду на прояви непродуманої соціальної політики, тиску на середній і малий бізнес, нові дискримінаційні правила на ринках, є підстави говорити про те, що проблема нефаховості поширюється з ОП і на уряд, на економічну складову.

Водноча аналіз ситуації навколо формулювання Штайнмаєра і того, як вона була інкорпорована, свідчить, що біля Зеленського присутні люди, які не просто працюють на сусідню державу — Росію, а це особини, які реалізують плани Росії.

З одного боку, йдеться про дискредитацію самого Зеленського, з іншого боку – і це вже очевидно – що ми в умовах ведення п’ятому п’ятирічної війни проти Росії тепер будемо спрямовувати основні зусилля на ті, щоб погасити конфлікт всередині країни. А це означає, що цей вітер дме з Москви. Починаючи від того, що українцям нав’язувати язується відповідний інформаційний дискурс, і закінчуючи тим, що у парламент вже зайшли відверто антиукраїнські політичні сили. Нагадаємо, раніше Безсмертний заявивши, що Зеленський несе пряму відповідальність за підписання “формули Штайнмайєра”.