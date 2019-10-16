Ватикан випустив «розумні вервиці» для молитов

Ватикан випустив електронні чотки Click to Pray, які активуються, якщо перехреститися. За допомогою гаджета в Ватикані розраховують залучити якомога більше молоді до католицької віри, пише Engadget.

Електронні чотки виготовлені з чорних агатових і гематитових намистин, а також «розумного» хреста, в який вбудований чіп. Пристрій, який можна носити як браслет, через Bluetooth синхронізується з мобільним додатком, доступним для iOS і Android. Додаток містить персоналізований релігійний контент, тексти та аудіозаписи католицьких молитов для навчання.

Цікаво, що гаджет активується після того, як його власник перехреститься.

Вартість «розумних чоток», які вже надійшли в продаж, становить 99 євро.