Казанський: найсмішніша реакція на вимогу України ліквідувати «ЛДНР» – у Пушилина

Найсмішніша реакція на вимогу України ліквідувати «ЛДНР» – вийшла у ватажка «ДНР» Дениса Пушилина. Про це у своєму блозі пише блогер та журналіст Денис Казанський.

Він зазначає, Денис Пушилин, якщо хто забув, це той чоловік, який три місяці тому записував звернення до Володимиру Зеленському та просив надати Донбасу особливий статус, тепер він заявляє, що чинна українська влада нелегітимна і розповідає про «демонтаж хворий української державності», а ще нагадує, в кращих традиціях російської пропаганди, про те, що в 2014-му році в Києві відбувся державний переворот». Більш того, Пушилин Зеленського вважає теж ставлеником Заходу.

Денис Казанський пише, так і хочеться запитати у Пушилина, чому він перед цією «нелегітимною владою» тоді принижувався і особливий статус у неї випрошував? «Хвора українська державність» ніде не тиснула, коли в Україну просилися і мільйон підписів збирали?