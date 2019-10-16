Ахметов оцінив «неисполнительность» Петренко

Державні виконавці Мін’юсту часів Павла Петренко майже півроку не вносили в систему наказ про примусове стягнення 2,8 млрд грн з компанії «ЕСУ» Ріната Ахметова на користь Укрексімбанку, з-за чого той залишається ні з чим

У жовтні Північний апеляційний госпсуд Києва відкрив апеляційне провадження за скаргою Державної виконавчої служби Мін’юсту на ухвалу госпсуду Києва у справі № 910/7149/17. У ньому Укрексімбанк з 2017 року домагається стягнення боргу за облігаціями мажоритарного акціонера «Укртелекому» – компанії «ЕСУ», які держбанк викупив ще в 2013 році.

Як відомо, «ЕСУ» у 2011 році купив у Фонду держмайна за 10,6 млрд грн 92,79% акцій оператора фіксованого зв’язку «Укртелеком». На той момент «ЕСУ» належав австрійського фонду EPIC, за яким, як з’ясувалося пізніше, стояли структури екс-глави СБУ Валерія Хорошковського і газового олігарха Дмитра Фірташа.

У 2012 році «Укртелеком» у них вирішив викупити Рінат Ахметов, переговори завершилися в 2013 році. Тоді ж «ЕСУ», що став об’єктом угоди, випустив облігації майже на 4,6 млрд грн, левову частку яких викупили Укрексімбанк і Ощадбанк.

У 2015 році половину боргів за облігації взяв на себе «Укртелеком». Але в 2017 році, коли прийшов термін платити за боргами, ні «ЕСУ», ні «Укртелеком своїх зобов’язань не виконали. З тих пір банки і боржники судяться. Перші намагаються стягнути гроші або акції «Укртелекому» в рахунок боргу, другі – розірвати договори купівлі-продажу облігацій.

Обидва банку в 2017-2019 роках виграли більшість судів, але на їх шляху стала державна виконавча служба. Хронологія виглядала так: 11.07.2017 р. Госпсуд Києва прийняв рішення про стягнення 2,8 млрд грн боргу за облігаціями з «ЕСУ» на користь Укрексімбанку. 05.12.2018 це рішення залишив у силі Північний апеляційний госпсуд. 27.12.2018 був виданий відповідний наказ про його примусове виконання.

На фото – Рінат Ахметов

А майже через три місяці – 18.03.2019 р – в суд надійшла скарга від банку «на бездіяльність начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Клименко Романа Васильовича». В Укрексімбанку заявили, що ще 25 січня 2019 року передали наказ суду, у виконавчу службу, але, як того вимагає профільний закон, виконавче провадження не було відкрито, ні повернуто заявнику, ні на наступний робочий день, ні після. За даними банку, виконавча служба зробила це лише 24.05.2019. «Тобто, виходячи з вищевикладеного, слід, що постанова про відкриття виконавчого провадження було винесено майже через 4 (чотири) місяці після звернення заявника», – констатували в Госпсуді Києва, який визнав бездіяльність виконавців Мін’юсту неправомірною.

Цієї паузи виявилося достатньо для Ахметова, щоб відбити удар опонентів у вищій інстанції. 26 липня 2019 року Верховний суд скасував рішення попередніх судів, на підставі яких був виданий наказ про примусове стягнення грошей, і відправив спір на розгляд по новому колу.

Примітно, що при подачі касації у січні 2019 «ЕСУ» намагалася добитися від Верховного суду зупинки рішення госпсуду Києва про стягнення 2,8 млрд грн боргу, але ВСУ відмовився це робити 24 січня 2019 р. Виконавчій службі не могло не бути відомо про цьому вердикті, а отже, законних підстав для бездіяльності у них не було.

На фото – Павло Петренко

Подію можна вважати класичним прикладом одного з «бестселерів» на «ринку невиконання судових рішень» часів Петренко, про якому раніше докладно розповідав приватний виконавець Андрій Авторгов. Завдяки йому стали широко відомі такі поняття, як «об’єкт на стопі» або «об’єкт на абонементі». І це не єдиний приклад того, як підлеглі екс-міністра юстиції Павла Петренко перейнялися проблемами головного олігарха країни. У 2018 році, наприклад, держвиконавці протягом майже року всіма правдами і неправдами відтягували виконання рішення судів про стягнення з «Київенерго» Ахметова 700 мільйонів гривень боргу перед «Нафтогазом України».

Підігравання держвиконавців боржникам дало останнім більш сильну переговорну позицію у відносинах з кредиторами. За даними «ОЛІГАРХА», зараз власник «Укртелекому» домовляється про мирову угоду з Ощадбанком, який лише наприкінці липня заявляв про остаточну й беззаперечну судової перемозі, а в серпні – про арешт в його інтересах акцій «Укртелекому». У вересні «Укртелеком» і Ощадбанк подали в Госпсуд Києва клопотання, в якому поставили «на паузу» поточні суперечки і взяли відстрочку до листопада для досягнення домовленості щодо укладення мирової угоди.

На яких умовах буде укладено мир, поки невідомо, але практика показує, що зазвичай держбанки погоджуються на розстрочку сплати боргів, яка може становити до десяти років, особливо в ситуації, коли рішення судів на свою користь державні банки не в змозі реалізувати на практиці.

Паралельно у жовтні група SCM Ріната Ахметова заявила про врегулювання ще одного важливого спору і досягненні мирової угоди з Raga Establishment Limited (колишня EPIC Telecom Invest Limited), в якій у 2013 році було викуплено ТОВ «ЕСУ». Raga ще в 2016 році подала позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду, звинувачуючи SCM сплати лише 100 млн доларів з 860 млн доларів за «Укртелеком», в SCM ж заявляли, що продавець не виконав інвестиційні зобов’язання, взяті під час приватизації, з-за чого ФДМ в 2017 р. ініціював розрив договору купівлі-продажу. Умови домовленості залишилися за кадром, втім, очевидно, що SCM у цьому кейсі домоглася істотного дисконту.

oligarh.media