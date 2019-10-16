Юрій Вітренко готується стати «царем гори»

Колишній соратник глави «Нафтогазу України» Андрія Коболєва може стати його куратором

11 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №747/2019 про призначення Юрія Вітренко членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Останні п’ять років Вітренко пропрацював у керівництві НАК «Нафтогаз України» (на посаді виконавчого директора НАК), тому для багатьох спостерігачів призначення Вітренко в структуру, яка займається координацією підприємств оборонно-промислового комплексу країни, стало несподіванкою.

Інтригу не став руйнувати і сам новопризначений топ-менеджер. «Призначення мене членом наглядової ради «Укроборонпрому» додає мені роботи. Враховуючи збройну агресію Росії проти України, думаю, що оборонні потреби зараз є не менш актуальними і потрібно знаходити ефективні підходи, як їх задовольняти в сучасних умовах. Тому якщо мій досвід у реформі корпоративного управління «Нафтогазу», мої знання та навички можуть знадобитися в реалізації цієї задачі, повинен братися і за цю додаткову роботу», – написав Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

На фото – Юрій Вітренко

Якщо звернути увагу на словосполучення «додаткова робота», можна зробити висновок, що Юрій Вітренко не збирається йти з «Нафтогазу України». Але джерела «ОЛІГАРХА» стверджують, що це не зовсім так. За їх даними, коректніше говорити про те, що найближчим часом у Вітренко може кардинально змінитися роль в НАК. «Його сватають в керуючі всім ключовим майном держави, включаючи «Нафтогаз України», – говорить співрозмовник «ОЛІГАРХА» в Кабміні.

За його словами, мова йде про призначення Юрія Вітренко на посаду глави т. н. Фонду національного добробуту. На сьогоднішній день цієї структури юридично ще не існує, але вже найближчим часом Кабінет міністрів готується її заснувати. Таким чином, уряд виконає один з пунктів програми своєї діяльності, презентованої 30 вересня.

У цьому світлі видно взаємозв’язок між очікуваним твердженням Вітренко в ролі керівника ФНБ і відбувся призначенням до наглядової ради «Укроборонпрому». Справа в тому, що згаданого Фонду будуть підпорядковані всі ключові державні активи, включаючи і вищевказаний оборонний.

«Стоїть завдання створити структуру, яка б ефективно з економічної точки зору керувала держмайном. Мова не йде про класичному переділ сфер впливу. Мова йде про впровадження матричної системи управління, яка передбачає множинне підпорядкування. Наприклад, той же «Укроборонпром» належав юридично Кабміну, так і буде належати, але при цьому питання його фінансово-господарської діяльності стане сферою відповідальності Фонду національного добробуту, – говорить джерело «ОЛІГАРХА».

На фото – Андрій Коболєв

Піонером застосування матричної системи управління в Україні виступив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Але за іронією долі саме він і може одним з перших постраждати від поширення такої управлінської системи на всі державні активи.

Справа в тому, що в числі підприємств, які перейдуть під юрисдикцію ФНБ, швидше за все, буде і «Нафтогаз України», а в такій системі координат вже Коболєв буде підкорятися Вітренко (а не навпаки, як зараз).

Якщо б за таким сценарієм події розвивалися хоча б рік тому, для голови правління «Нафтогазу України» це була б гарна новина. Але за останні півроку Вітренко для Коболєва трансформувався з найближчого соратника в непримиренного опонента.

Однією з причин їхнього конфлікту стали претензії Вітренко до роботи Андрія Фаворова, який наприкінці минулого року отримав високу посаду в «Нафтогазі України», очоливши його газовий дивізіон, і, таким чином, фактично забрав у Вітренко роль другої людини в компанії. З моменту приходу Фаворова в НАК Вітренко не раз нападав на нього з різкою критикою, в основі якої лежали підозри в конфлікті інтересів: до свого приходу в НАК Фаворов був главою і співвласником компанії «ЕРУ Тейдинг», яка стала активно продавати імпортний газ належить «Нафтогазу України» «Укртрансгазу» як раз в кінці минулого року. Щоб опротестувати це заява, підопічними Коболєва був залучений незалежний аудитор KPMG, перед яким була поставлена задача проаналізувати відносини НАК і «ЕРУ Трейдинг». Трохи пізніше НАК отримав і опублікував бажане спростування, але Вітренко і сьогодні наполягає на своєму.

Але якщо раніше він міг тільки говорити про це публічно, то у своєму новому можливе статус голови «Фонду національного добробуту у нього з’явиться можливість ставити руба кадрові питання у найбільшої держкомпанії країни.

oligarh.media