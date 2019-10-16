Після сьогоднішніх втрат на фронті заяви президента про “тішу” в Золотому є цинізмом, – координатор “Руху Опору Капітуляції”

Сьогодні ми стали свідками маніпуляцій, які лунали з вуст президента: адже після загострення на фронті та загибелі нашої посестри нам все одно говорять про відведення військ у 2-х населених пунктах, тому що там буцімто пару днів не було обстрілу.

Про це повідомляє координатор Руху Опору Капітуляції Лапін Ігор у Facebook.

“Тобто, якщо в одному населеному пункті 2 дні не стріляли, а в сусідньому в цей же період гинули люди, то це є підставою відводити війська? Та це ж цинізм! Також цинізмом є заяви Глави МЗС Вадима Пристайка. Ті, що він вчора казав, є неприпустимим протиставленням військових мирним людям (мовляв, це військові будуть винні, що цивільним будуть урізано виплати)”, – пише він.

“І попри зрив домовленостей під час засідання ТКГ в Мінську щодо розведення військ, Зеленський заявивши, що відведення ЗСУ з Золотого і Петрівського все одно відбудеться за 5 днів”, – додає координатор. “Попри те, що під тиском Руху Опору Капітуляції Україна вчора не пішла на умови Кремля, це не означає, що у владі відмовилися від капітулянтських намірів. Тому ми готові за 5 днів реагувати і знову виходити на вулицю”, – резюмує Ігор Лапін.

Нагадаємо, вчора від снайперських куль російських бойовиків на Донбасі загинули два воїни ЗСУ, серед них – солдат Ярослава Никоненко.