Зеленський ввів компенсацію в 25% на зйомки кіно в Україні. Але тільки для іноземців

Президент Володимир Зеленський ввів компенсацію в розмірі 25% від витрат за виробництво фільмів в Україні тільки для іноземних кіновиробників після того, як закликав світовий кінобізнес знімати кіно в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента

У середу Президент підписав закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні» №130-ІХ.

Документом пропонується надавати державну субсидію для повернення частини витрат, здійснених іноземними кіновиробниками при виробництві (створення) фільму в Україні і прибрати положення про компенсації витрат для українських суб’єктів кінематографії.

При цьому обов’язковою умовою отримання держкомпенсації для іноземних кіновиробників є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб, громадян України.

Також законопроектом передбачається можливість для іноземного кіновиробника додатково отримати 5% загального обсягу кваліфікованих витрат у випадках, якщо фільм заснований на українському літературному творі, якщо мінімум 4 культурних критерію культурного тесту є виключно українськими, якщо фільм містить сцени, в яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора.

А також якщо сюжетна лінія базується на українському літературному творі або теми (події) збройної агресії держави-агресора проти України, а в сюжеті фільму прямо або побічно дається оцінка діям держави-агресора, яка відповідає оцінці, висновків, констатованих законодавством України, зокрема, визнається, що держава-агресор вчиняє злочин агресії проти України і здійснює тимчасову окупацію частини її території, порушує принципи і норми міжнародного права.

Під витратами розуміються витрати на заробітні плати працівникам; плату за послуги фізичним особам (акторам та іншим членам знімальних груп), включаючи гонорари та інші винагороди; придбання товарів, робіт, послуг; оренду майна; інші витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом фільму, який виробляється на території України, та виплачуються особі, що провадить господарську діяльність і зареєстрована як суб’єкт господарювання на території України є зареєстрованим платником податків, не перебуває на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.