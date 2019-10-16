У РФ співробітників посольства США зняли з поїзда недалеко від місця ядерного вибуху

У Росії трьох співробітників посольства США зняті з поїзда «Ненокса — Северодвинск» у зв’язку з в’їздом на режимної територію без дозволу. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело.

За його даними, інцидент стався 14 жовтня на станції «Северодвинск». «При перевірці документів у пасажирів потягу «Ненокса — Северодвинск» були виявлені троє іноземних громадян», — сказав співрозмовник агентства.

Серед них військово-морський аташе при посольстві США Уитситт Уілльям Кертіс, аташе при посольстві США Арриола Джеррі Ентоні, а також американський військовий аташе Д. С. Данн.

У знятих з поїзда американців не було дозволу на в’їзд на режимної територію, після перевірки документів, їх відпустили, повідомило джерело.

Телеканал «Рен-ТВ» повідомляє, що американські дипломати, перебуваючи на території Северодвинск, який входить до переліку територій російської федерації з регламентованим відвідуванням для іноземців, не надали необхідні для перебування в цьому місті документи.

У свою чергу посольство США заявило, що попереджало Москву про поїздку аташе на режимної територію.

«Американські дипломати перебували з офіційною поїздкою і належним чином повідомили про свою поїздку Міністерство оборони», — сказала прес-секретар американської дипмісії Ребекка Росс.