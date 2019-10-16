У Зеленського розповіли, скільки росіян завезли в Крим після окупації

Після окупації Росія переселила на територію Криму понад 140 тисяч своїх громадян. Про це розповів представник президента України в АР Крим Антон Кориневич в ефірі UATV.

На його думку, влада РФ таким чином намагаються змінити демографію півострова і збільшити число прихильників анексії.

«Переселяючи своїх громадян на півострів, безумовно, Росія порушує 4-ю Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни. Але це, по суті, це ще й військовий злочин – порушення 8-ї статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Тобто, тут ми можемо говорити про відповідальність Росії як держави за такі дії, і про можливу в майбутньому кримінальної відповідальності громадян РФ, які приймають такі рішення», – заявив Кориневич.

Він нагадав, що Україна вже багато років наполягає на тому, щоб моніторингова місія ООН щодо захисту прав людини отримала доступ на територію півострова.