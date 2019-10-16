У Порошенка «обрадували» Портнова: в Панамі його чекає допит

Адвокат Ігор Головань, що представляє інтереси Петра Порошенка, звернувся до колишнього соратника Віктора Януковича Андрію Портнову.

Юрист оприлюднив документ, з якого випливає, що в Панаму пан Портнов повинен з’явитися для допиту.

«Коментуючи наш з колегою Іллею Новіковим брифінг, пан Портнов чомусь дивується тому, що адвокати Петра Порошенка зайнялися його заявами, спрямованими в прокуратуру Панами. Причина проста. Адвокати Порошенко переконані, що Портнов збрехав під присягою. Більше того, адвокати Порошенко ініціювали кримінальну справу щодо можливого вчинення паном Портновим передбачених кримінальним законом Панами злочинів», — зазначив Головань.

Так, за його інформацією, Портнов займався фальсифікацією фактів, що стосуються кримінальної справи, здійснював наклеп і давав завідомо неправдиві показання.

Також захисники Порошенко відзначають, що Портнов вчинив злочин проти економічної безпеки шляхом поширення неправдивих відомостей.

«Пан Портнов скоро отримає привід відвідати Панаму. Для допиту», — повідомив Головань і опублікував документи, які це підтверджують.