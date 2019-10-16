«Перемога, або фіаско?»: Озвучено кількість людей, які отримали російські паспорти в ОРДО

Після того, як глава Кремля, головний світовий агресор Володимир Путін підписав указ щодо видачі російських паспортів на тимчасово окупованих бойовиками «ЛДНР» територіях Донбасу, документ в ОРДО змогли отримати вже двадцять три тисячі осіб.

Про це розповіли в так званій «міграційній службі Міністерства внутрішніх справ Донецької народної республіки».

У «відомстві», зокрема, наголосили: «Уповноваженими органами Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації прийнято понад 25 000 рішень про прийом в громадянство РФ, з них близько 23 000 паспортів вже видано». Крім того, там додали, що в даний час «міграційна служба» Міністерства внутрішніх справ «Донецької народної республіки» прийняла близько 47 тисяч заяв від мешканців тимчасово окупованих районів Донецької області на отримання російських паспортів.

Варто нагадати, що раніше сьогодні ми вже повідомляли, що ватажок «ДНР» Денис Пушилин підписав указ про те, що співробітники МДБ ДНР» не мають права залишати межі республіки». Вони не мають права навіть поїхати в Росію.