ЗМІ повідомили про потужний пожежі на базі ПВК «Вагнер» в Сочі

У Сочі горів військова частина, яку росіяни називають базою ПВК «Вагнер» Головного розвідувального управління (ГРУ) Російської Федерації.

У мережі повідомили, що пожежа сталася в адміністративному корпусі військової частини, розташованому в провулку Бестужева в місті Сочі.

У гасінні пожежі задіяли чотири пожежних розрахунки.

Відомо, що з палаючої будівлі були евакуйовані 20 осіб. Дані про постраждалих уточнюються.

У мережі прокоментували інцидент з гумором. Один з користувачів висловив надію на те, що наступним згорить Кремль.

Наталія Черненко вирішила, що так працює карма, а Павло Петренко назвав інцидент «витівками Держдепу».