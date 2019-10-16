На Закарпатті підірвалися троє дітей: деталі страшного ПП

У місті Хуст Закарпатської області у вівторок, 15 жовтня, в результаті вибуху постраждали троє дітей.

Неповнолітні намагалися розібрати вибухонебезпечний предмет, що й спричинило його детонацію, інформує прес-служба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Уточнюється, що при інциденті різні травми отримали діти 2010, 2008 і 2012 року народження.

Рятувальники нагадали, що підозрілі металеві або вибухонебезпечні предмети являють собою велику загрозу життю і здоров’ю.

«Зовні небезпечні предмети нагадують безформні шматки металу, однак можуть виявитися в подальшому артилерійським снарядом, протипіхотної або мінометною міною, гранатою тощо», – сказано в повідомленні.

У Держнс підкреслили, що торкатися, переносити або перекочувати перевозити вибухонебезпечний предмет не можна, так як це небезпечно для життя.

«Також не намагайтеся здавати на металобрухт, розбирати або вчиняти інші механічні дії», – попередила прес-служба, підсумувавши, що при знахідку подібного предмета варто негайно повідомити про це за телефоном 101 або 102. Жодних самостійних дій здійснювати не потрібно.