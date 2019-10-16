«За що боролися, на те і напоролися»: Жителям «ДНР» анулювали всі пенсії

Сталося – люди пенсійного віку стали непотрібними «народної влади», що діє на території невизнаної держави «ДНР». Згідно з численними повідомленнями «республіканських» Telegram-каналів, останнім переписом населення дозволило визначити, що на території Донецької Народної Республіки буде значно зменшено кількість пенсіонерів. Зі списків виключать всіх одержувачів двох виплат.

На пропускних пунктах жителі активно обговорюють роботу представників комісії при ПФ ДНР в Дебальцеве. Вона пов’язана з виявленням пенсіонерів, зареєстрованих на території Донецької області та у прилеглих населених пунктах, але за фактом живуть у підконтрольних Україні районах. Особи, віднесені до цієї категорії, будуть позбавлені пенсійного забезпечення, що виплачується окупаційною адміністрацією. У зв’язку з цим не можна не відзначити появу панічного настрою і небажання людей миритися з ситуацією, що складається.

Тепер багатьом після виходу на заслужений відпочинок доведеться не тільки переглянути всі свої витрати, але й істотно скоротити їх. Крім усього іншого, «народними владою» прийнято рішення максимально строго контролювати осіб пенсійного віку і ввести деякі зміни в порядок призначення, а також забезпечення населення пенсійними та соціальними виплатами. Особливий інтерес у цьому плані викликає пункт, згідно з яким на виплати зможуть розраховувати лише особи, які мають посвідчення особи громадянина Донецької Народної Республіки.

Сьогоднішня ситуація оцінюється як «за що боролися, на те і напоролися». Зовсім недавно кричали: «Донбас годує всю Україну і «Ми всі хочемо автономію» за фактом вже отримали мінімальну пенсію і максимальні тарифи на послуги. Скоріше всього, подібні невдачі будуть списані на українську владу і країну в цілому. Безумовно, всі дбають за вирішення даної ситуації в найкоротші терміни, але наявність псевдопатріотів, які отримують гроші з двох сторін, зводять додаються владою зусилля нанівець. «Платять копійки»: жителі окупованого Донецька прокляли «русский мир»