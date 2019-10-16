В Інтерсіті з’явиться Wi-Fi в 2020 році

Пасажири Інтерсіті зможуть скористатися в поїзді послугою Wi-Fi в 2020 році. Про це повідомив глава державної компанії Євген Кравцов під час виставки Rail Expo 2019.

«Ми зараз над цим працюємо. Після реалізації подібного проекту з київського вокзалу, в залежності від результатів, плануємо за такої моделі запустити його в поїздах «Інтерсіті» протягом 2020 року», — повідомив Кравцов.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує до кінця поточного року запустити новий потяг українського виробництва на маршруті від центрального ж/д вокзалу Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль».