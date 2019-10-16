Зеленський підписав зміни в закон про ProZorro

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня підписав нову редакцію закону, який вдосконалить систему публічних закупівель (ProZorro).

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зокрема, закон вводить обов’язкове використання системи PгoZorro при закупівлі від 50 тисяч грн (зараз від 200 тис. грн) та обов’язкову звітність у системі ProZorro за всі закупівлі від 0 грн.

Нова редакція закону передбачає також 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції, що дозволить претендентові не втратити тендер, а держзамовникові — зберегти найбільш вигідну пропозицію.

Закон також вводить замість колективної персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників держустанов) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель: штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (34 — 170 тис. грн).

Запровадження механізму «антитроллинга» дозволить розглядати тільки проплачені скарги, відкликати які буде неможливо. Бізнес також зможе оскаржити скасування процедури і відхилення всіх пропозицій.

Відміняти процедуру при оскарженні буде заборонено. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф у 85 тисяч грн.

Для підвищення ефективності закупівель вводяться електронні каталоги Prozorro Market та посади уповноважених для професіоналізації закупівель. Робота таких фахівців буде оплачуватися.

Крім того, передбачена поступова відмова від тендерних комітетів.

Закон вступить в силу через півроку після офіційної публікації.